В Госдуме пока не знают, был ли дебош с участием депутата в самолете или нет

В Госдуме пока не знают, был ли дебош с участием депутата в самолете или нет
Депутат РФ мог быть участником дебоша. Фото: pixabay.com

СМИ писали, что политик вел себя неподобающим образом и требовал подливать ему алкоголь.

Комиссия Госдумы по этике рассмотрит инцидент с депутатом Антоном Геттой, если выяснится, что он действительно участвовал в дебоше в ходе авиарейса Москва – Казань. Пока что такая информация комиссии не поступала. Об этом пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в СМИ писали, будто депутат Госдумы от «Единой России» Антон Гетта устроил пьяный дебош в самолете. Он ходил по салону, шумел и требовал подлить ему алкоголя. После того, как Гетту попытались усмирить, он якобы начал угрожать экипажу проблемами и неприятностями.

В комиссии Госдумы по этике отмечают, что ждут подтверждения информации от сотрудников правоохранительных органов, но пока что его нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Новосибирске мужчины устроили дебош на борту самолета.

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