В Петербурге свободны 30% коек для коронавирусных пациентов

КТ в Мариинской больнице. Фото: комитет по здравоохранению

КТ в Мариинской больнице. Фото: комитет по здравоохранению

Всего развернуто более 6,2 тысяч коек.

В Санкт-Петербурге свободны 30% коек, предназначенных для коронавирусных пациентов. Таким образом, из 6248 коек доступны 1889. Об этом сообщается в информационной справке по противодействию эпидемии коронавируса, опубликованной на сайте Смольного.

Известно, что доля тяжелых больных в Петербурге составляет 28%, 191 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Напоминаем, что эксперты признают, что ситуация улучшается, но стабильной ее назвать тяжело. Они допускают, что грядет третья волна пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зарегистрировали единичные случаи заражения коронавирусом после прививки «Спутником V».