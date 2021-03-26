В Петербурге женщину искусали два бойцовских пса

Потерпевшая считает, что владелица псов находилась в состоянии алкогольного опьянения и поэтому не смогла их контролировать.

В Санкт-Петербурге женщина стала жертвой двух бойцовских собак. Они набросились на нее во время прогулки с догом. Об этом 26 марта пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в Приморском районе. Женщина выгуливалась собаку, когда заметила пьяную горожанку с двумя псами без намордников. Одна из них была также без поводка и, когда увидела третьего пса, бросилась на него. Женщина попыталась их разнять и тогда сама стала жертвой собаки. Второй пес нетрезвой петербурженки вырвался и тоже побежал в сторону потерпевшей. В итоге искусаны были и собака, и женщина.

После инцидента пострадавшая обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Они установили личность владелицы бойцовских собак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ГИБДД Тюмени начала проверку после видео с собакой за рулем.