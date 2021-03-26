В Невском районе дома-памятники ремонтировали без согласования со Смольным

Решение принимала ЖКС, ни с кем не советуясь.

Некоторые дома-памятники Невского района ремонтировались ООО «ЖКС №1 Невского района» без согласования с администрацией Санкт-Петербурга. Это выяснилось после соответствующей проверки прокуратурой, о чем сообщается на сайте ведомства.

Известно, что сразу несколько исторических объектов приводили в порядок, не получив разрешения на работы от комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Эксперты отмечают, что действия ЖКС могли нанести непоправимый вред, поэтому надо разобраться в происходящем.

Прокуратура обязалась контролировать дальнейшее развитие событий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «потерявший» балкон дом на Петроградке может дождаться капремонта в апреле.