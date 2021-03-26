В Минздраве допустили сохранение части ограничений из-за коронавируса на год или два

Некоторые из них будут актуальны даже тогда, когда привиты будут 60% населения страны.

Профессор Владимир Чуланов заявил, что некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, останутся актуальными в течение одного года или даже двух лет. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что необходимость в них будет даже в случае, если прививку от инфекции сделают 60% населения страны. Чуланов не назвал конкретные меры, но скорее всего имел в виду ношение масок и соблюдение дистанции. Он также призвал россиян быть осторожнее за границей, так как иммунитет против одного варианта вируса может оказаться неэффективным против другого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зарегистрировали единичные случаи заражения коронавирусом после прививки «Спутником V».