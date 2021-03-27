Малышева рассказала о продуктах, которые нельзя есть после вакцинации от коронавируса

Телеведущая запретила россиянам выпивать, так как это негативно сказывается на выработке иммунитета.

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказали, какие продукты стоит исключить из рациона после вакцинации от коронавируса. Своими советами она поделилась в эфире шоу «Жить здорово!» на Первом канале.

Она убеждена, что есть продукты, которые негативно скажутся на выработке антител, если их употреблять перед и после вакцинации. Поэтому за три дня до и после укола не стоит пить алкоголь – даже в маленьких дозах.

Те, у кого есть аллергия, не должны есть продукты, усиливающие аллергическую реакцию. Это, например, сыры с плесенью, копчёности, цитрусовые и шоколад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве допустили сохранение части ограничений из-за коронавируса на год или два.