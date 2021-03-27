В Ленобласти в субботу потеплеет до +13 градусов

В Ленинградской области установилась весенняя погода. Сегодня температура воздуха поднимется до +13 градусов.

При этом в субботу, 27 марта, некоторые районы региона накроют туманы и сильные ветра. Ожидается облачная, с прояснениями погода.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, ветер южных направлений подует со скоростью 2-7 м/с. Столбики термометров поднимутся до +6…+11 градусов, на юге местами до +13.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти заметили первые съедобные грибы. Пользователи обрадовались таким новостям и уже планируют идти за грибами в лес.