Поклонники с трудом узнали Прилучного с разбитым лицом

Актер Павел Прилучный напугал поклонников снимком с окровавленным лицом и подбитым глазом.

Новое фото звезда сериала «Мажор» выложил на своей странице в Instagram. На снимке он позирует с «разбитым» лицом — кожа покрыта синяками и царапинами, а белки глаз стали красными.

Выяснилось, что это был грим для съемок нового проекта. В комментариях пользователи отметили, что раны хоть и ненастоящие, но снимок все равно выглядит довольно страшно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Карпович намекнула на свадьбу с Прилучным. Российская актриса похвасталась золотым кольцом на безымянном пальце.

Напомним, широкое внимание общественности к Мирославе Карпович было вызвано множественными сообщениями о ее романе с Павлом Прилучным. Актер развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его новую возлюбленную. Прилучный и Карпович предпочитают не комментировать слухи.