Роспотребнадзор: заболеваемость коронавирусом в России снижается

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В России отмечается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению», сообщает RT. В наступлением весны коронавирус приобретает черты сезонной инфекции.

«Минимизировать возможный подъем заболеваемости поможет продолжение соблюдения мер предосторожности, а также вакцинация от коронавирусной инфекции», — рассказал Горелов.

С начала пандемии в России выявлено 4 501 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 017 летальных исходов, выздоровел 4 120 161 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировали 37 случаев смерти от коронавируса. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД на территории России.