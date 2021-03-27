Петербургскую школьницу развратил знакомый из соцсетей

Петербургскую школьницу развратил знакомый из соцсетей
Мужчина подозревается в совершении развратных действий в отношении школьницы. Фото: Pixabay

В Петербурге разыскивают мужчину, развратившего в социальной сети 12-летнюю девочку.

В пятницу, 26 марта, в отдел полиции поступила информация из следственного отдела по Колпинскому району, куда обратилась 39-летняя жительница Металлостроя.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявительница рассказала, что в период с 00:15 до 15:00 24 марта неизвестный, используя псевдоним «Герман» в соцсети Instagram, совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что россиянку изнасиловали во время трэш-стрима ради денег. Также молодые люди разгромили квартиру, в которой все происходило.

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