Названы преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»

Эксперты отмечают, что иммунному ответу, формируемому препаратом, не страшны известные мутации коронавируса.

В центре «Вектор» рассказали, каковы преимущества вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Наблюдениями поделился заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков в эфире телеканала «Россия 24».

Специалисты центра внимательно следят за мутациями коронавируса и убеждены, что те, о которых известно, никак не влияют на иммунный ответ, формируемый вакциной. Рыжиков также вспомнил, как ученые трудились над «ЭпиВакКорона» по 15 часов в день.

Напоминаем, что в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Австрии пенсионер умер после прививки Pfizer. Смерть наступила на следующий день после ввода препарата.