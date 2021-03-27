В Австрии пенсионер умер после прививки Pfizer

Смерть наступила на следующий день после ввода препарата.

В Австрии стало известно о смерти 88-летнего пенсионера после вакцинации от коронавируса. Ему вкололи Pfizer/BioNTech, на следующий день мужчина скончался. Об этом пишет издание Kronen Zeitung.

Все случилось в округе Хорн, там пожилой мужчина умер после прививки. Он успел получить вторую инъекцию препарата. Известно, что на самочувствие пенсионер начал жаловаться ночью, ему пытались оказать помощь, но безрезультатно. Пока что непонятно, связана ли вакцинация с наступлением смерти.

Напоминаем, что известно о 43 случаях летальных исходов после прививки Pfizer/BioNtech и AstraZeneca, однако связь с вакцинами не установлена. Данные изучаются.

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