В Красногвардейском районе после пьяного ДТП загорелся автомобиль

В одной машине находился ребенок, заявляют очевидцы.

В Красногвардейском районе в субботу, 27 марта, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На дороге столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них загорелся. За рулем горящей машины, по предварительным данным, сидел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его удалось вытащить из салона, а вот автомобиль вряд ли удастся спасти. Известно, что в другой машине сидел ребенок. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

«Вы чего пьяные садитесь за руль? Вам что, по башке дать? Ты видел, что ты натворил? Там ребенок»,

— говорит автор ролика.

В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тосно водитель наехала на двух пешеходов: один скончался, другой в тяжелом состоянии.