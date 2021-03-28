Мужчине прострелили ногу и живот в Шушарах у «Хинкальной»

Мужчине прострелили ногу и живот в Шушарах у &#171;Хинкальной&#187;
Произошла стрельба. Фото: pixabay

В Шушарах произошла драка со стрельбой. Один человек получил ранение средней степени тяжести.

Пятничным вечером у кафе «Хинкальная» произошел конфликт между посетителями. Прибывшие полицейские никого не задержали.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу Ленобласти, позже в травмпункт с огнестрельным ранением брюшной области и левого бедра в состоянии средней тяжести самостоятельно обратился 29-летний мужчина.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что предприниматель открыл стрельбу из ружья с балкона на Парашютной.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти стрельба шушары


 

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