В Петербурге от коронавируса скончались еще 33 человека

В Петербурге за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 33 местных жителя.

Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с болезнью, всего с начала пандемии в городе число летальных исходов достигло 12 167.

Также за последние сутки в городе на Неве 780 человек побороли болезнь и выписались из больниц. Теперь количество выздоровевших с начала пандемии в городе составляет 344 728 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще 701 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.