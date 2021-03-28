Пропавший в горах под Мурманском лыжник найден мертвым

Во время лыжного похода один турист из группы пропал. Фото: pixabay.com

Во время лыжного похода один турист из группы пропал. Фото: pixabay.com

Пропавшего накануне в Хибинах Мурманской области лыжника нашли мертвым. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В субботу,27 марта, спасатели сообщили, что в Хибинах в Мурманской области ищут лыжника, который мог упасть со склона горы Айкуайвенчорр.

По предварительной информации, трое лыжников отправились в поход. Во время лыжного похода один турист из группы пропал.

В Хибинах 22 марта произошел сход снега, в результате которого погибла девочка 2008 года, приехавшая из Петербурга. После возбудили еще одно уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в районе горы Айкуайвенчорр в Мурманской области сегодня, 27 марта, разыскивают потерявшегося лыжника. Он был участником лыжной группы, состоящей из трех человек.