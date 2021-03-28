Россиянам пообещали «персиковое» лето

Россиянам пообещали «персиковое» лето
Синоптик пообещал россиянам «персиковое» летоФото: pixabay

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, каким будет лето в этом году.

По его прогнозу, летний период в центральной части России ожидается на 1—2 градуса теплее климатической нормы.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет «оранжевое» — на 1—2 °С теплее положенной нормы. Я бы назвал его «персиковым», — цитирует его URA.RU.

В июле в регионах Центральной России может наблюдаться дефицит осадков, но в целом на созревание урожая это не повлияет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в последний день недели в Петербурге ожидаются +1 градус тепла, облачность и переменные осадки ночью, а днем температура воздуха поднимется до +4 градусов. Облачность и дожди сохранятся.

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