Петербуржцы рискуют остаться без финляндского кофе из-за блокировки Суэцкого канала

Контейнеровоз, заблокировавший для других кораблей Суэцкий канал, может спровоцировать дефицит кофейных зерен в Финляндии. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на местного крупного поставщика продуктов.

По словам специалистов, промедление может спровоцировать дефицит кофейных зерен, ананасов и тунца в Финляндии в случае, если ситуацию с судном не исправится в начале апреля. Некоторые поставки уже могут задержаться на неделю и более.

Во вторник, 23 марта, контейнеровоз, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв движение по воде. Судно оказалось на мели, сбившись с курса, к чему, в свою очередь, привел сильный ветер.

Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 млрд долларов.

Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей мира, через который проходит примерно 10 процентов международной торговли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соглашение о создании современного порта и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути было подписано в Санкт–Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».