ЕС объявил о планах произвести 420 миллионов доз вакцины к середине лета

ЕС объявил о планах произвести 420 миллионов доз вакцины к середине лета. Фото: pixabay.com

ЕС объявил о планах произвести 420 миллионов доз вакцины к середине лета. Фото: pixabay.com

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что к середине июля Евросоюз планируется произвести 420 миллионов доз вакцины от COVID-19.

«Мы рассчитываем, что к 15 июля сможем произвести 420 млн доз вакцин от коронавируса», — сказал он в эфире телеканала LCI.

По его словам, такого количества достаточно, чтобы обеспечить коллективный иммунитет в Европе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что профессор Владимир Чуланов заявил, что некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, останутся актуальными в течение одного года или даже двух лет. Он отметил, что необходимость в них будет даже в случае, если прививку от инфекции сделают 60% населения страны.