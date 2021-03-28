Президент Египта дал поручение разгрузить заблокировавшее Суэцкий канал судно

Президент Египта дал поручение разгрузить заблокировавшее Суэцкий канал судно
Потери от перекрытия Суэцкого канала достигли почти $10 млрд. Фото: Скриншот: Twitter @marceldirsus

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился подготовиться к облегчению груза контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал. Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на заявление главы администрации канала Усамы Рабиа.

Сейчас эксперты оценивают, сколько из 18 300 контейнеров нужно снять с судна, чтобы снять его с мели.

Во вторник, 23 марта, контейнеровоз, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв движение по воде. Судно оказалось на мели, сбившись с курса, к чему, в свою очередь, привел сильный ветер.

Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 млрд долларов.

Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей мира, через который проходит примерно 10 процентов международной торговли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соглашение о создании современного порта и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути было подписано в Санкт–Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

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