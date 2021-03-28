В Северную Македонию поступила вторая партия «Спутника V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В Северную Македонию 28 марта прибыла вторая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» из России.

Первая партия российской вакцины прибыла в Северную Македонию 7 марта.

Сегодня в 14.30 (16.30 мск) в международный аэропорт Скопье прибыла вторая партия российской вакцины «Спутник V», — написал министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче в Twitter.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что В Центре Гамалеи стартовали исследования нового типа вакцины “Спутник-V” в виде капель для носа.