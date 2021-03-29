Меркель пояснила, почему просила прощения у немецкого народа

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель пояснила, почему обратилась к гражданам своей страны и попросила прощение в связи с решением о «пасхальном локдауне». Об этом она сообщила в беседе с телеканалом ARD.

Напомним, что ранее Меркель заявила о решении ввести продлённые пасхальные каникулы. Граждане Германии должны были вместо трех дней отдыхать пять.

Однако ее решение не поддержала оппозиция и бизнес. В связи с чем Канцлер была вынуждена отменить свой указ и извиниться.

Меркель объяснила, что хотела как лучше, и такое решение было вызвано лишь добрыми побуждениями.

«Нам нужно больше мер, однако, несмотря на то, что все чувствовали, что что-то нужно сделать, это затем ощущалось как нереализуемое. Это привело многих людей в замешательство. Это замешательство, которого я не хотела вызывать среди людей на этом сложном этапе, потому я и попросила о прощении».

Канцлер отметила, что все также за жесткие ограничительные меры, пока не даст результата вакцинация. Кроме того, эпидемиологическую ситуацию ухудшил британский штамм коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала высылку из России троих дипломатов, принявших участие в несанкционированных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.