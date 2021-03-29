Бывший министр Климкин объявил о «фундаментальной ошибке» в плане Украины по Крыму

Павел Климкин - украинский государственный деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 19 июня 2014 по 29 августа 2019. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Фото: https://pixabay.com/

Павел Климкин - украинский государственный деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 19 июня 2014 по 29 августа 2019. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Фото: https://pixabay.com/

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал «фундаментальную ошибку» в принятой в стране стратегии «деоккупации» Крыма. Об этом он сообщил в Facebook.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил соответствующий указ. План по реализации должно готовить правительство страны.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из «трех китов» политики Киева в этом направлении. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия — «восстановление международного права» и «полного украинского суверенитета» над полуостровом.

Климкин сказал, что один принципиальный момент является фундаментальной ошибкой.

Потому как нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии Кабмину.

Бывший министр объяснил, что тогда все «утонет» в нашей бюрократии».

Климкин рассказал, что Кабмин не в состоянии координировать работу украинских спецслужб, и заявил, что заниматься реализацией стратегии по «деоккупации» полуострова должен Совет национальной безопасности и обороны Украины.

При этом, Климкин добавил, что рассчитывать утвержденную Зеленским стратегию, без знаний о закрытой части, бессмысленно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Крым отклонил требования Украины для решения проблем с водоснабжением.