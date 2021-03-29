В Чехии обнаружили новый штамм ковид-19

Штамм - чистая культура бактерий, грибов, риккетсий и иных микроорганизмов, выделенная из определенного источника и идентифицированная по тестам современной классификации. Фото: Pixabay

Штамм - чистая культура бактерий, грибов, риккетсий и иных микроорганизмов, выделенная из определенного источника и идентифицированная по тестам современной классификации. Фото: Pixabay

В Чехии был установлен новый штамм коронавируса. Об этом рассказало Чешское телевидение.

Как стало известно, новая разновидность COVID-19 была выявлена сотрудниками лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, которая проводит тестирование на коронавирусную инфекцию.

Уточняется, что по мнению медицинских работников, неучтенная ранее мутация является еще более опасной, чем небезызвестные британский или южноафриканский штаммы коронавируса.

По словам экспертов, исследования данной мутации продолжаются.

Напомним, что еще на прошлой неделе в Министерстве здравоохранения России заявили, что в мире пока нет более опасных штаммов коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «новым типом мировой войны». Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Европейского союза.