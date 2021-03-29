В центре Петербурга более 40 минут тушили загоревшийся автомобиль

В центре Петербурга более 40 минут тушили загоревшийся автомобиль
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Минувшей ночью в Центральном районе Петербурга спасатели работали на месте автомобильного пожара.

По информации главного управления МЧС по городу, все случилось рядом с домом №12 по улице Моисеенко. Приблизительно в три часа ночи местные жители вызвали пожарных. Они сообщили, что по указанному адресу горит автомобиль.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в легковом автомобиле марки «Форд». Горел отсек двигателя. Специалисты справились с огнем за 40 минут — в 03:39 пожар был ликвидирован.

На месте происшествия от МЧС работали девять человек личного состава и две пожарные машины. Информации о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Подвойского и Солидарности произошло ДТП с участием трамвая и такси.

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