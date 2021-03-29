В Ленобласти ночью сгорело 100-метровое здание

В Ленобласти ночью сгорело 100-метровое здание
Спасатели потушили пожар в Ленобласти. Фото: ГУ МЧС по СПб

В Приозерском районе Ленинградской области ночью произошел пожар в нежилом доме.

Как сообщает главное управление МЧС по региону, это произошло на улице Снежная в Громовском сельском поселении. Местные жители позвонили в экстренные службы накануне в одиннадцать часов вечера.

На место происшествия направили дежурные смены 113 и 142 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области — всего восемь спасателей и две единицы техники.

Прибывшие на место службы установили, что горит нежилой дом на площади 96 квадратных метров. После полуночи пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга более 40 минут тушили загоревшийся автомобиль. На месте происшествия от МЧС работали девять человек личного состава и две пожарные машины.

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