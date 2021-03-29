Обследование на коронавирус прошли еще почти 13 тысяч жителей Петербурга

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: Смольный

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: Смольный

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли Обследование на коронавирус прошли еще 12 853 жителей Петербурга.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 4570 раз. Горожане задавали вопросы, связанные с коронавирусом.

С октября на портале #мывместе зарегистрированы 1443 петербургских волонтера. Прошли обучение и получили аккредитацию 1153 человека. Петербургские активисты выполнили 6464 заявки. Нуждающиеся в помощи волонтеров жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с осени гуманитарную помощь получили 197 617 человек, им доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург объяснил, что следующий этап COVID-19 будет связан с животными.