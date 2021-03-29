Коронавирус стал причиной смерти еще 30 петербуржцев

В Северной столице за сутки скончались 30 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Отметим, что днем ранее в городе на Неве скончались 33 человека, то есть на три человека больше.

Северная столица занимает второе место в антирейтинге по числе летальных исходов от коронавируса, на первом — Москва, где за сутки умерли 49 пациентов с COVID-19. Следом идет Московская область с 11 летальными исходами. В Ленобласти от ковида умерли еще семь человек. Статистика смертности по всей стране пополнилась 293 случаями смерти от последствий коронавируса.

В общей сложности, с начала пандемии жертвами коронавируса в Петербурге стали 12 197 человек. В целом по России от COVID умерли 98 033 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург объяснил, что следующий этап COVID-19 будет связан с животными.