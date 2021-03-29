Контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели

Потери от перекрытия Суэцкого канала достигли почти $10 млрд. Фото: Скриншот: Twitter @marceldirsus

Потери от перекрытия Суэцкого канала достигли почти $10 млрд. Фото: Скриншот: Twitter @marceldirsus

Контейнеровоз Ever Given, который ранее застрял в Суэцком канале и заблокировал движение судов, удалось снять с мели.

Компания Inchcape Shipping, занимающаяся поставкой морских услуг, сообщила в Twitter, что судно было успешно освобождено в половину пятого утра по местному времени (05:30 мск).

Как отмечает агентство Bloomberg, информации о том, как скоро канал откроют для судоходства, пока нет. В настоящий момент возобновления движения по Суэцкому каналу ожидают более 450 плавсредств.

После разблокировки канал будет работать в круглосуточном режиме, чтобы пропустить все скопившиеся судна.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров встал на мель в минувший вторник. Он перегородил канал и заблокировал движение по нему.

Добавим, что благодаря каналу суда могут сократить расстояние в пути между Европой и Азией, не огибая Африканский континент. Длина канала составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20 метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Египта дал поручение разгрузить заблокировавшее Суэцкий канал судно.