В Петербурге построят еще три перехватывающие парковки

В Петербурге появятся еще три перехватывающие стоянки. . Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге появятся еще три перехватывающие стоянки. . Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге появятся еще три перехватывающие стоянки.

В пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» сообщили, что тендеры на создание стоянок уже объявлены. Парковки появятся на территории Пушкина, Приморского и Невского районов.

Так, в Пушкине в районе ж/д ст. «Царское село» планируется построить парковку на 90 машиномест. Возле станции метро «Рябацкое» появится стоянка на 77 мест, а около станции «Старая Деревня» построят парковку, рассчитанную на 81 место. Общая стоимость работ составит более 66 миллионов рублей. Будущие подрядчики должны выполнить контракты до конца этого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что размер платы за пользование платными парковками, установленный распоряжением Комитета по тарифам Петербурга в 2021 году остается неизменным. Таким образом, стоимость парковки за час составит 122 рубля 98 копеек для автомобиля и 36 рублей 89 копеек для мотоцикла.