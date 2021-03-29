В Ленобласти коронавирус подхватили еще 98 человек

В Ленинградской области зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 86 пациентов. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
Больше всего случае выявлено во Всеволожске ( восемь человек).
С начала пандемии в регионе выявлено 39 676 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 666 пациентов.
В Петербурге также продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. По данным Оперштаба по борьбе с коронавирусом, еще 697 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.
Лидером по суточной заболеваемости сегодня стала Москва. Следом идет Северная столица, а на третьем месте оказалась Московская область.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург объяснил, что следующий этап COVID-19 будет связан с животными.