В Ленобласти коронавирус подхватили еще 98 человек

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 86 пациентов. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Больше всего случае выявлено во Всеволожске ( восемь человек).

С начала пандемии в регионе выявлено 39 676 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 666 пациентов.

В Петербурге также продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. По данным Оперштаба по борьбе с коронавирусом, еще 697 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Лидером по суточной заболеваемости сегодня стала Москва. Следом идет Северная столица, а на третьем месте оказалась Московская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург объяснил, что следующий этап COVID-19 будет связан с животными.