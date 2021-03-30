Тело девушки на козырьке парадной заметили жители Индустриального проспекта

Тело девушки на козырьке парадной заметили жители Индустриального проспекта
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Жители Красногвардейского района Петербурга заметили на козырьке над парадной дома тело девушки.

О жуткой находке стало известно в ночь на вторник, 30 марта. Фотографии с места трагедии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел во дворе по адресу: Индустриальный проспект, № 26/24. На кадрах видно, что во дворе уже работают сотрудники скорой помощи, полицейские и спасатели.

Информация о случившемся уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в заброшенной бытовке в Петербурге нашли скелетированный труп мужчины.

новости СПб очевидцы труп


 

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