Песков пообещал в ближайшее время объявить дату послания Путина Федеральному собранию

Песков пообещал в ближайшее время объявить дату послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что интрига вокруг даты обращения продержится недолго. Фото: kremlin.ru

В Кремле объявят дату оглашения послания Федеральному собранию тогда, когда будут готовы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Кремле не опровергли информацию о том, что послание президента запланировано на 22 апреля.

Песков лишь отметил лишь, что о дате послания будет объявлено своевременно. И добавил, что именно глава РФ оглашает послание, «поэтому сначала должно быть его [Путина] окончательное решение».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, обычно ежегодное выступление проходит в Георгиевском зале Кремля, однако в этот раз возможны изменения.

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