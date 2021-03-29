Песков пообещал в ближайшее время объявить дату послания Путина Федеральному собранию

В Кремле объявят дату оглашения послания Федеральному собранию тогда, когда будут готовы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Кремле не опровергли информацию о том, что послание президента запланировано на 22 апреля.

Песков лишь отметил лишь, что о дате послания будет объявлено своевременно. И добавил, что именно глава РФ оглашает послание, «поэтому сначала должно быть его [Путина] окончательное решение».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, обычно ежегодное выступление проходит в Георгиевском зале Кремля, однако в этот раз возможны изменения.