Австралия и Канада ввели антироссийские санкции из-за Крымского моста

Австралия и Канада ввели санкции в отношении четырех российских компаний и граждан РФ, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы австралийского МИД Мариз Пейн, австралийские власти ввели адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного гражданина России и четырех российских компаний.

Ограничительные меры были введены в координации с Канадой, которая ранее объявила о введении санкций. Канадский МИД распространил ограничения на двоих россиян и четыре компании.

В список попали гендиректор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов, гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин, а также предприятия ОАО «Ленпромтранспроект», ОАО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и «Крымская первая страховая компания».

Власти Канады выразили сожаление о серьезных нарушениях международного гуманитарного права и прав человека. Страна выступает в поддержку Украины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МИД Китая вводит ответные санкции против США и Канады.