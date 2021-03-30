В Петербурге нашли еще 719 заразившихся COVID-19

В Петербурге нашли еще 719 заразившихся COVID-19
В Петербурге подтвердили новые случаи заражения коронавирусом. Фото: pixabay

За последние сутки в Северной столице было подтверждено 719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Город по-прежнему на втором месте по заболеваемости среди других российских регионов.

Об этом во вторник, 30 марта, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с заболеванием COVID-19. Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 1291 человека. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 556 человек. В Ленинградской области выявлено 96 новых случаев.

Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге достигло 393 916 человек. За время пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 346 502 петербуржца. Число пациентов, которые болеют коронавирусом в настоящий момент, достигает 35 181 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 900 ковидных коек в Петербурге вернут к плановой работе.

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