За сутки в Петербурге выявили 36 смертей от коронавируса

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Коронавирусная пандемия в Петербурге продолжает набирать обороты. За последние сутки в городе нашли новые смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно во вторник, 30 марта. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Петербурге было зарегистрировано 36 смертей от коронавируса. Таким образом, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 12 233 человек.

По всей стране за минувшие 24 часа было подтверждено 409 смертей от коронавируса. Всего же за время пандемии в российских регионах скончалось 98 442 человека.

На первом месте по суточной смертности Москва, на втором — Петербург, а на третьем — Московская область. В Ленобласти подтверждено еще восемь летальных исходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 900 ковидных коек в Петербурге вернут к плановой работе.