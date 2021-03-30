Песков объяснил, почему россияне не хотят вакцинироваться от ковид-19

Песков объяснил, почему россияне не хотят вакцинироваться от ковид-19
«По мере того, как мы выйдем на большие объемы производства [вакцины], больше людей пойдет на это», – отметил Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что россияне не торопятся вакцинироваться от коронавируса нового типа из-за национальных особенностей. Об этом Песков заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».

Также представитель Кремля напомнил, что люди вообще не охотно делают прививки и относятся к этому скептически.

«Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», – объяснил пресс-секретарь.

Песков дополнил, что необходимо более подробно объяснять россиянам важность прививок и делать это одновременно с наращиванием объемов производства вакцины.

Вместе с тем, пресс-секретарь назвал искусственную и естественную иммунизацию населения единственным способом возвращения к комфортному существованию.

При этом, Песков сказал, что недавняя вакцинация от коронавируса президента России Владимира Путина «придаст динамики всему процессу».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после вакцинации.

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