Новое название не приведет к изменениям состава или свойств препарата: вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Вакцина против коронавируса, которую произвела англо-шведская фармакологическая компания AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Об этом сообщили в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Агентство медицинской продукции Швеции подчеркивает, что новое название не приведет к изменениям состава или свойств препарата. Однако информация о вакцине, ее маркировка и упаковка теперь могут выглядеть по-другому.

Напомним, что смена названия связана с появлением большого количества негативных отзывов о вакцине AstraZeneca. Говорилось, что при ее введении у реципиентов возникал тромбоз.

Например, в Австрии после вакцинации первым уколом человек скончался через десять дней, врачи установили, что смерть наступила вследствие множественного тромбоза.

В частности, другой человек попал в больницу с тромбоэмболией легочной артерии.

Боясь последствий вакцины AstraZeneca, некоторые страны Европейского союза приостановили его использование.

Помимо этого, производителя винят в срывах поставки и низкой эффективности вакцины.

Все это повлекло за собой то, что желающих привиться этим препаратом стало еще меньше, даже в тех странах, которые не приостанавливали его использование.

Важно, что пока эксперты Европейского агентства лекарственных средств пока не подтверждают повышение риска тромбозов в связи с применением вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Пакистана Ариф Алви заболел коронавирусом после получения первой дозы вакцины от COVID-19.