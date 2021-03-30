В Крыме рады, что Канада и Австралия ввели новые санкции

В Крыме рады, что Канада и Австралия ввели новые санкции
Полуостров Крым находится в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается Азовским морем. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Республике Крым поблагодарили правительство Австралии и Канады, которые расширили санкции против России и полуострова, чем устроили бесплатную рекламу на весь мир местным достопримечательностям. Государственный Совет Республики думает, что новые ограничения лишь помогут разжечь больший интерес к Крымскому мосту.

В Госсовете Крыма считают, что санкции за возведение и эксплуатацию Крымского моста лишь повысят интерес к этому уникальному инфраструктурному объекту.

Председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк считает, что новые ограничительные меры являются отличной рекламой курорту.

«Санкции вызывают эффект бумеранга: как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова», — высказался глава ведомства.

В 2019 году, когда еще не было ограничений в пересечении границ на Крымском полуострове побывали туристы из более чем 150 стран мира, всего около 1,1 млн человек.

Черняк заявляет, что Западу стоит наконец понять, что никакие санкции не остановят активное развитие региона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Австралия и Канада ввели санкции в отношении четырех российских компаний и граждан РФ, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста.

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