Писательница Мария Степанова вошла в лонг-лист Международной Букеровской премии

Писательница в 2018 году уже удостоилась первого приза премии "Большая книга" за роман "Памяти памяти". Скриншот: Facebook

Писательница в 2018 году уже удостоилась первого приза премии "Большая книга" за роман "Памяти памяти". Скриншот: Facebook

Роман-эссе российской писательницы Марии Степановой «Памяти памяти» стал участником лонг-листа Международной Букеровской премии — престижной англоязычной литературной награды.

Перечень произведений, вошедших в шорт-лист, объявят 22 апреля, лауреат станет известен 2 июня, о чем сообщается на сайте Букеровской премии. Мария Степанова стала первой российской писательницей с 2016 года, номинированной на премию. В 2009 году в шорт-лист награды вошла Людмила Улицкая.

Отметим, что в 2016-м формат вручения Букеровской премии изменили: теперь мероприятие проводится ежегодно, а писателей награждают за конкретную книгу, а не сборник произведений, как раньше.

Сейчас вместе с Марией Степановой на получение премии претендуют Нана Эквтимишвили из Грузии (с книгой «Грушевое поле»); Мариана Энрикес из Аргентины («Опасности курения в постели»); Адания Шибли из Палестины («Незначительная деталь»); Эрик Вюйяр из Франции («Война бедных»); Нгуги Ва Тхионго из Кении («Идеальная девятка»); Сюэ Цань из Китая («Я живу в трущобах»); Давид Диоп из Франции («Ночью вся кровь черная»); Бенхамин Лабатут из Испании («Когда мы перестанем понимать мир»); Ольга Равн из Дании («Сотрудники»); Яап Роббен из Нидерландов («Летний брат»); Юдит Шалански из Германии («Опись потерь»); Анджей Тихий из Швеции («Несчастье»).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Безруков получил премию Минобороны РФ.