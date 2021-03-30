Таможенники тормознули на Василеостровском посту партию антикварной мебели

На Василеостровский таможенный пост поступила партия «предметов коллекционирования по этнографии и истории», которую пытались незаконно провести на территорию России.

Как рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни, через границу планировали провезти 250 единиц старой мебели, замотанной в непрозрачную пленку. Владельцы продемонстрировали экспертное заключение, согласно которому все предметы мебели относятся к культурным ценностям и освобождены от уплаты НДС при ввозе в Россию.

Выяснилось, однако, что в документе упоминаются только 4 единицы из 250. После уплаты НДС груз пропустили, но из-за предоставления недействительного документа зарегистрировали сообщение о преступлении. Материалы переданы в органы внутренних дел.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге экс-сотрудника таможни признали виновным в получении взятки в размере 12 млн рублей.