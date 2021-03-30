В России результаты теста на ковид-19 станут приходить в личный кабинет на Госуслугах

В России результаты теста на ковид-19 станут приходить в личный кабинет на Госуслугах
Справочно-информационный интернет-портал. Фото: duma.gov.ru

Россияне станут приходить результаты тестов на коронавирус в личный кабинет на портале Госуслуг. Это постановление вынес председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Результаты анализа на коронавирус станут передавать из лабораторий в референс-центр Роспотребнадзора. Затем они попадут в личный кабинет на портале.

В телефонах граждан для удобочитаемости информация будет отражаться в виде QR-кода. Сюда же, в личный кабинет, будут внесены данные о вакцинации.

Отмечается, чтобы воспользоваться новыми функциями, пользователь портала Госуслуг должен будет дать согласие на передачу информации.

В правительстве уточнили, что ожидают от нового механизма экономии времени, потому как не придется ждать или ехать за результатами. Также это уменьшит количество поддельных справок.

Важно, что гражданам больше не придется самостоятельно отправлять результаты в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург заверил, что повторная вакцинация «Спутником V» возможна.

вакцинация госуслуги коронавирус Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге тушат сильный пожар на территории бывшего завода «Арсенал»
В Бокситогорске мужчину приговорили к 9 годам заключения за смертельное ...
В Петербурге и Ленобласти абоненты МегаФона увеличили число самостоятельных ...
В России результаты теста на ковид-19 станут приходить в личный кабинет на ...
Дождливая погода спровоцировала десятки ДТП на дорогах Петербурга
Австрия хочет закупить миллион доз «Спутник V» уже в апреле
В Волгоградской области женщина умерла от бешенства после укуса домашней кошки
Добавлялся «ВКонтакте»: бывшая узница «скопинского ...