ТК «Светлановский» задымился из-за неисправной проводки

Из торгового комплекса пришлось эвакуировать сотню человек, в результате инцидента никто не пострадал.

В торговом комплексе «Светлановский» сегодня, 30 марта, ближе к семи часам вечера произошло задымление. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задымление случилось в здании на проспекте Энгельса. Спасатели убеждены, что все началось из-за короткого замыкания в электропроводке. Открытого огня при этом не было.

В «Светлановском» находились около сотни человек. Их вовремя эвакуировали из здания, так что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ударников пришлось эвакуировать школу из-за сообщения о минировании. Отметим, что 30 марта — дата Всероссийской проверочной работы в школах страны. Некоторые интернет-пользователи предположили, что экзамен мог стать причиной для провокационного сообщения о заминировании.