Названа причина смерти певицы Валентины Легкоступовой

Артистка скончалась из-за полиорганной недостаточности.

Эксперты раскрыли причину, по которой умерла певица Валентина Легкоступова. Они полагают, что смерть наступила из-за полиорганной недостаточности, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заключение специалистов.

Отмечается, что причиной хронических заболеваний стали вредные привычки: Легкоступова злоупотребляла выпивкой. Во время осмотра не было обнаружено признаков насилия в отношении звезды, также эксперты считают, что врачи не допускали никаких ошибок.

Напоминаем, что Легкоступова умерла в августе 2020 года. Ее нашли в московской квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. На теле певицы заметили травмы и синяки, было предположение, что Легкоступова подверглась сексуальному насилию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в доме покойной певицы Легкоступовой нашли два трупа.