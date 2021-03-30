Названа причина смерти певицы Валентины Легкоступовой

Названа причина смерти певицы Валентины Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: instagram.com/anetta_bril

Артистка скончалась из-за полиорганной недостаточности.

Эксперты раскрыли причину, по которой умерла певица Валентина Легкоступова. Они полагают, что смерть наступила из-за полиорганной недостаточности, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заключение специалистов.

Отмечается, что причиной хронических заболеваний стали вредные привычки: Легкоступова злоупотребляла выпивкой. Во время осмотра не было обнаружено признаков насилия в отношении звезды, также эксперты считают, что врачи не допускали никаких ошибок.

Напоминаем, что Легкоступова умерла в августе 2020 года. Ее нашли в московской квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. На теле певицы заметили травмы и синяки, было предположение, что Легкоступова подверглась сексуальному насилию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в доме покойной певицы Легкоступовой нашли два трупа.

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