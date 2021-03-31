В Петербурге выявили 715 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Северной столице было подтверждено 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Город по-прежнему на втором месте по заболеваемости среди других российских регионов.

Об этом в среду, 31 марта, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с заболеванием COVID-19. Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 1286 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 584 человека. В Ленинградской области выявлено 94 новых случая.

Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге достигло 394 631 человек. За время пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 347 480 петербуржцев. Число пациентов, которые болеют ковидом в настоящий момент, составляет 34 881 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный опасается третьей волны коронавируса.