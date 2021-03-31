В Петербурге для COVID-пациентов остаются свободны 16,4% коек от общего фонда

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге для пациентов, сдавших положительный тест на коронавирус, остаются свободны 16,4% коек.

После того, как стационары вернулись к работе по основному профилю, для пациентов с COVID-19 остались 5 347 коек. К настоящему моменту из них свободны 878, то есть 16,4 % от общего коечного фонда.

Согласно данным из справки межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения коронавируса, доля тяжелых больных в городе составляет 28 %. К аппарату искусственной вентиляции легких сейчас подключен 181 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав предупреждает о возможности третьей волны пандемии COVID-19 в России.