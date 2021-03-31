Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и Навального

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они подняли на обсуждение вопросы по поводу Донбасса и оппозиционера Алексея Навального.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что политики обменялись мнениями по ситуации на востоке Украины и пришли к выводу, что минский «Комплекс мер» 2015 года является единственным вариантом урегулирования внутреннего конфликта в стране.

Президент РФ подчеркнул важность выполнения Киевом всех достигнутых ранее договоренностей, в том числе по восстановлению диалога с Донецком и Луганском, а также урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Также Меркель и Макрон подняли вопрос о Навальном, на что им были даны «соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела». Они обратили внимание Путина на положения оппозиционера, а также на необходимость соблюдения прав Навального в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и сохранение его здоровья, сообщает пресс-служба французского президента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин обсудит Донбасс с Меркель и Макроном: Зеленского не позвали.