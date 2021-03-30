Путин обсудит Донбасс с Меркель и Макроном: Зеленского не позвали

Путин обсудит Донбасс с Меркель и Макроном: Зеленского не позвали
Путин готов к обсуждению разных тем. Фото: kremlin.ru

Политики обсудят и другие важные вопросы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин планирует провести видеоконференцию с лидерами Германии Ангелой Меркель и Франции Эммануэлем Макроном. Они хотят обсудить события на Донбассе, а также прочие важные вопросы. Об этом пишет РИА Новости.

Пока что непонятно, когда именно состоится мероприятие, время и дата согласовываются. Известно, что на видеоконференцию не приглашен президент Украины Владимир Зеленский, так как это не встреча в формате «нормандской четверки».

«Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема»,

— уточнил Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заявил, что Путин не даст США говорить с Россией с позиции силы.

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