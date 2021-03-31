Жителям Ленобласти пообещали 9 градусов тепла и мокрый снег 1 апреля

В первый день в Ленобласти местами ожидается небольшой дождь, ночью пройдет дождь с мокрым снегом.

В четверг, 1 апреля, в регионе будет переменная облачность, а скорость западного и северо-западного ветра составит 4–9 м/с.

Как сообщило ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в темное время суток температура воздуха опустится до -3 – +2 градусов. Днем потеплеет плюс 4-9 градусов

В МЧС предопределили, что на дорогах завтра ожидается гололедица и туман. Водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными и бдительными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что апрель начнется в Петербурге с тепла и отсутствия дождей. Температура воздуха ночью опустится до -1…+1 градуса, а в дневное время потеплеет до плюс 5-8.