Апрель начнется в Петербурге с тепла и отсутствия дождей

В первый день апреля погода порадует жителей Петербурга отсутствием дождей. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В четверг, 1 апреля, в Северной столице ожидается переменная облачность с прояснениями. Скорость западного, северо-западного ветра будет достигать 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -1…+1 градуса, а в дневное время потеплеет до плюс 5-8.

Атмосферное давление будет оставаться стабильным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что на территорию европейской части России надвигаются ночные заморозки. Температура будет опускаться ниже нуля.